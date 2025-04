Nikon Z5 mark II aangekondigd

Nikon Z5 II

Nikon Z5 II Specificaties

Prijs en Beschikbaarheid

- 24 megapixel BSI full-frame CMOS sensor- Ingebouwde beeldstabilisatie tot 7,5 stops- 11 foto's per seconde (in RAW met de mechanische sluiter)- 30 foto's per seconde (in Jpeg met electronische sluiter)- Heldere (3.000 nit) elektronische zoeker (3,69 miljoen beeldpunten, 60p)- 3,2 inch draai en kantelbaar display- Dubbele SD(XC) geheugenkaart sloten- 10 bit N-log video in 4K 30pDe sensor is dezelfde als in de Nikon Zf en Z6 II. Vergeleken met de originele Z5 heeft deze camera meer video mogelijkheden, een heldere zoeker en de Expeed 7 processor. Qua specs zit ie wat dat betreft dicht tegen de Nikon Z6 II aan.Ik kon de camera vanmiddag even proberen bij Nikon Nederland en hij voelt solide aan en ligt prima in de hand. De grote grip is prettig en je zal de camera daardoor niet snel uit je handen laten glippen.De Nikon Z5 II lijkt een prima prijs/prestatie verhouding te hebben. Deze camera kan waarschijnlijk voor 90 procent van de fotografen meer dan dat ze nodig hebben. Een goede, relatief betaalbare allrounder dus.De Nikon Z5 II komt later deze maand beschikbaar en gaat 1.899 euro kosten. De kit met 24-50mm objectief kun je aanschaffen voor 2.199 euro.