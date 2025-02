Nikon kondigt de Nikkor Z 35mm f/1.2 S aan

Nikon heeft een lichtgevoelig objectief met 35mm brandpunt aangekondigd. De Nikkor Z 35mm f/1.2 S is het nieuwste in de S-Line objectieven en perfect voor mode, reportage, evenementen en documentaires.



Een 35mm objectief is een van de meest populaire brandpunten onder een grote groep fotografen. De beeldhoek in combinatie met de grote lensopening van f/1.2 biedt zowel creatieve als functionele mogelijkheden.