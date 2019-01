Handig: een apparatuur-deelplatform speciaal voor fotografen!

Voordelen: financieel en sociaal

Verzekering en veiligheid

Eigenaren van apparatuur verdienen met de verhuur een leuk zakcentje bij. Voor huurders zijn er weer andere voordelen. Zo kun je als fotograaf vaak gewoon in je eigen buurt terecht in plaats van bij een commercieel verhuurbedrijf die vaak alleen in enkele grote steden te vinden zijn.Ook hebben ze daar niet altijd de gewenste apparatuur beschikbaar. Bovendien is de kans groot dat het ook nog eens voordeliger is om apparatuur via Gearbooker te huren. Verhuurders bepalen namelijk zelf hun huurprijzen.Daarnaast is er natuurlijk ook het sociale aspect: je komt in verbinding met 'soortgenoten'. De interactie met andere creatieven zorgt voor een uitbreiding van je netwerk en mogelijk ook voor nieuwe samenwerkingen of opdrachten.In de startfase van het platform is het idee tijdens een aantal fotobeurzen voorgelegd aan fotografen. Zij reageerden erg enthousiast. Men was vooral benieuwd naar de verzekering van de apparatuur. Dat heeft het platform als eerste opgepakt.Er werd een verzekeraar gevonden, die erg thuis is in het verzekeren van apparatuur en die enthousiast was om mee te werken. Gearbooker werkt met de 'vervangingswaarde' in plaats van de gebruikelijke (maar vaak tegenvallende) 'dagwaarde' zodat, mocht er iets vervelends gebeuren, je in elk geval iets gelijkwaardigs ervoor terug kunt kopen.Ook heeft Gearbooker een aantal geavanceerde veiligheidsopties ingebouwd die helpen het onderlinge vertrouwen te vergroten. Denk aan een grondige achtergrondcheck van alle huurders, een review-systeem voor huurder en verhuurder en een koppeling met social media accounts. Ook worden ID bewijzen gecheckt.