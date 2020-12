Op zoek naar de mooiste plekken in Nederland om te fotograferen

Vervoersmiddel

Soesterduinen

Maar waar schiet je in Nederland nu écht de mooiste plaatjes? Wat zijn nou de mooiste plekken in Nederland om te fotograferen? In dit artikel zetten we een aantal mooie landschappen, natuurgebieden en steden voor je op een rijtje.Voordat je op pad gaat is het eerst van belang om een goed vervoersmiddel te vinden. In de meeste gevallen is het prettig als je goede wandelschoenen of een fiets meeneemt.Toch is heel Nederland doorkruisen op je fiets natuurlijk een minder goed idee. Kies er daarom voor om indien mogelijk de auto mee te pakken. Zo kan je je camera en andere benodigdheden eenvoudig en veilig vervoeren en is er in de meeste gevallen zelfs nog plaats voor een fiets. Controleer nog wel even je autoverzekering voordat je een lange rit maakt . Zo ga je altijd goed verzekerd de weg op en kom je later niet voor ongewenste verrassingen te staan.De Soesterduinen is een natuurgebied gelegen tussen Amersfoort en Soest. Het is een prachtig gebied wat heel bekend is in de nabije omgeving, maar helaas wat minder bij mensen die niet in de buurt wonen.Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Dit natuurgebied biedt het namelijk allemaal. De duinen zelf zijn een plaatje om naar te kijken. Geen zee in zicht, maar wel één grote zandvlakte. Als de zon schijnt, voelt het zelfs een beetje als een woestijn.De zon die reflecteert op het zand maakt het al snel heel warm. Een prettige plek om foto's te maken, zeker in het najaar. Dan staan de heidevelden in de bloei en wordt deze wonderschone plek mogelijk nóg mooier.