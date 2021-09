De donkere tent is 2,2 meter hoog en heeft een binnenruimte van 1,3 bij 1,3 meter. Er zit een luchtgat in waar je een (optionele) ventilator op kunt aansluiten. Dat lijkt me niet overbodig wanneer je met chemicaliën aan de slag gaat.



De tent wordt geleverd zonder alle apparatuur, dus je moet zelf nog even Marktplaats op om goedkoop een vergroter en de overige benodigdheden te kopen.



In een duister verleden ben ik zelf ook nog wel eens bezig geweest met het zelf afdrukken van mijn analoge zwart-wit foto's. Het afdichten van de badkamer was altijd al gauw een half uur tot een uur werk. Ik snap dus dat dit voor veel fotografen een perfecte oplossing kan zijn.