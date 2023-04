Is bewerken van foto's tegenwoordig not done?

Een extreme fotobewerking. Je moet er van houden. Dit is echter niet voorbehouden aan de digitale fotografie. Dit werd vroeger ook al in de donkere kamer gedaan.

In feite is de fotograaf die vroeger in zijn donkere kamer tijd doorbracht nu met de computer bezig. Het doel is hetzelfde, het uiterlijk van de foto die met de camera is gemaakt zo mooi mogelijk maken. Toch vinden veel moderne fotografen dat dit not done is. De foto moet uit de camera goed zijn.Ik vraag me al een tijd af waarom sommigen hier zo stellig in zijn. Tot ik me realiseerde dat dit misschien wel vergelijkbaar is met de fotograaf is die vroeger zijn fotorolletje door de fotowinkel liet afdrukken. Of de fotograaf die dia's maakte.Er werd dan ook ontwikkeld en afgedrukt, maar met de instellingen die de fotocentrale voor jou maakte. Dat is dus exact hetzelfde als fotograferen in JPEG, wat een bewerking in de camera is aan de hand van de instellingen van de fabrikant.