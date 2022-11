Kleurenfilm afdrukken in de zwart-wit doka

Door zelf afdrukken te maken, kun je zelf controleren hoe licht of donker en hoe contrastrijk je afdrukken worden.

Is zelf afdrukken maken dan niet ingewikkeld? In de basis niet. Al kun je het met allerlei technieken zo ingewikkeld en ambachtelijk maken als je zelf wilt. Veel 'digitale' technieken zoals doordrukken en tegenhouden zijn linea recta uit de doka afkomstig.Wil je meer lezen over het zelf ontwikkelen en afdrukken van je materiaal? Ik schreef onlangs een recensie van het uitgebreide boek Analoge Fotografie van Eduard de Kam Of blader eens door het heel praktische en laagdrempelige Dokaboek 2.0 van Piet Pulles , waar ik vorig jaar al over schreef.Wekelijks werk ik in de doka, om mijn films te ontwikkelen of om te experimenteren met afdrukken. We werken daar in zwart-wit.Het proces om kleur te ontwikkelen is wat lastiger en vergt wat meer afstemming in temperatuur en andere chemicalin, die schadelijker zijn voor de natuur en je gezondheid.