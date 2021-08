Iedereen fotografeert in raw, er zijn geen uitzonderingen

Deze Nikon Z 6 II laat zien hoe de foto's opgeslagen kunnen worden. Welke kies jij bij voorkeur? Een foto in raw of in jpeg formaat? Ongetwijfeld heb je goede reden voor je keuze.

Digitaal licht registreren

Aan de andere kant van het kamp zijn er de fotografen die ondanks al die adviezen gewoon in jpeg fotograferen. Soms is de reden dat ze dit de enige goede manier van fotograferen vinden. Soms is het te wijten aan een soort schrik voor het 'moeten' bewerken van een raw bestand.Maar wat is een jpeg foto uit de camera nu precies? Maak je echt een jpeg foto als je op de ontspanknop drukt, of toch niet? Het antwoord is misschien verrassend. Je maakt namelijk altijd een raw bestand.Een foto maken is niets meer dan een hoeveelheid licht en een patroon van licht registreren. De digitale sensor maakt namelijk geen foto, maar geeft informatie over de hoeveelheid en verdeling van licht. Dit is natuurlijk heel erg versimpeld uitgelegd, maar we moeten het ook niet al te moeilijk maken.Al die informatie over het licht wordt opgeslagen in een digitaal bestand. Daar wordt vervolgens allerlei aanvullende informatie aan toegevoegd: de exif data. Dat is onder andere de belichtingsinstellingen, kleurprofielen, beeldstijlen of film simulaties, contrast, kleurverzadiging, verscherping, en witbalans.