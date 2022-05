Pas op voor teken in de natuur

Regina Piil - f/2.8, 1/160s, 100 ISO @ 135mm

Waarschuw ook je model voor het gevaar van teken

Wil jij ook gave foto's maken?

Teken weten mij vaak wel te vinden als ik de natuur in ga. Een tekencontrole is dan ook vaste prik geworden na een dagje in het bos. Ook dit keer was het weer raak; een teek had zich op mijn arm vastgebeten.Tijdens de shoot had ik er al eentje zien lopen over mijn arm (en natuurlijk gauw weggeslagen), maar op mijn andere arm had een teek buiten mijn zicht toegeslagen.Van een tekenbeet kun je de ziekte van Lyme krijgen. Vandaar dat het belangrijk is een teek binnen 24 uur te verwijderen. Dat kun je doen met bijvoorbeeld een tekentangetje of een pincet.Wat ik zelf nog niet deed, maar vanaf nu wel wil gaan doen, is me vooraf insmeren met Deet . Uiteraard ook aan te raden voor je model.