5 Redenen voor een L-bracket, en 5 redenen tegen een L-bracket

Niet alle statiefkoppen hebben een Arca-Swiss aansluiting. Heeft je statief dat niet, wordt het moeilijk of zelfs onmogelijk om een L-bracket te vinden.

L-bracket of toch geen L-bracket?

Een L-bracket is in vrijwel alle gevallen een Arca-Swiss aansluiting. Maak je gebruik van een ander soort statief aansluiting, dan is het gebruik van een L-bracket meestal niet mogelijk. Gelukkig omarmen steeds meer fabrikanten het Arca-Swiss systeem.De nadelen wegen voor mij niet zwaar. Sommigen dingen neem ik graag op de koop toe, voor andere zijn er altijd wel oplossingen. Een ding weet ik zeker, een camera zonder L-bracket is voor mij een camera die niet compleet is.Heb jij een L-bracket in gebruik, of juist niet? Misschien weet jij nog meer voordelen of nadelen. Laat het weten in een reactie onder dit bericht.