Wat is het diafragma van een camera?

Het diafragma is een belangrijk onderdeel van elke camera. Het diafragma bepaalt hoeveel licht er door de lens naar binnen kan en heeft ook invloed op de scherptediepte. In dit artikel leg ik je uit wat het diafragma is en hoe je het gebruikt.





Wat is het diafragma?

Waarom is het diafragma belangrijk?

Het diafragma is een mechanisme dat wordt gebruikt om de hoeveelheid licht dat de camera binnenkomt te regelen. Het diafragma bestaat uit een aantal lamellen die samenwerken om een opening te vormen die groter of kleiner kan worden gemaakt.Als het diafragma wijder open staat, komt er meer licht binnen en als het diafragma gesloten is, komt er minder licht binnen.Het diafragma wordt meestal aangeduid met een nummer dat diafragmawaarde genoemd wordt. In de Engelse taal hebben ze het meestal over aperture of f-stop.Een lage diagrafmawaarde betekent dat het diafragma wijd open staat en meer licht binnenlaat, terwijl een hoge diagfragmawaarde betekent dat het diafragma gesloten is en minder licht binnenlaat.Bijvoorbeeld, als je een foto maakt met een diafragmawaarde van f/2.8, betekent dit dat het diafragma wijd open staat en meer licht binnenlaat dan bij een diafragmawaarde van f/16, waarbij het diafragma gesloten is en minder licht binnenlaat.Het diafragma is belangrijk omdat het bepaalt hoeveel licht er in de camera komt. Als je bijvoorbeeld in een donkere ruimte fotografeert, zul je het diafragma wijder open moeten zetten om voldoende licht binnen te laten (lage diafragmawaarde, grote opening).Als je in plaats daarvan in vol zonlicht fotografeert, zul je het diafragma juist moeten sluiten om te voorkomen dat er te veel licht binnenkomt.Het diafragma is ook belangrijk omdat het beÔnvloedt hoe scherp of wazig bepaalde delen van de foto zullen zijn. Als je bijvoorbeeld een portret wilt maken met een scherp onderwerp en een onscherpe achtergrond, zul je het diafragma wijder open moeten zetten om een kleinere scherptediepte te creŽren.