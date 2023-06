Straatfotografie tip: Het gemak van diafragmavoorkeur

Middelburg - f/1.4, 1/100s, 100 ISO @ 85mm

Diafragmavoorkeur betekent dat je je camera ISO en sluitertijd laat bepalen. Eventueel binnen bepaalde grenzen. Jij stelt alleen je diafragma in.Wil je een romige, vage achtergrond, dan is dat een laag cijfer (groot diafragma, open diafragma). Wil je juist alles van voor tot achter scherp, dan gebruik je een hoog cijfer (klein diafragma, gesloten diafragma).Omdat je dus eenvoudig kunt wisselen tussen alles scherp en alleen je onderwerp scherp, is de diafragmavoorkeur de favoriete stand van veel straatfotografen.Overigens kun je ook beslissen om je diafragma vast te zetten (bijvoorbeeld rond f/4.5) en vooral te spelen met je belichtingscompensatie voor donkere of juist lichtere foto's.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.