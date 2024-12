Waarom de vraag naar Exif data zinloos is

Welke ISO-waarde is gebruikt? Als ik het je vertel, wat weet je dan van deze foto?

Dan denk je misschien dat alles bij elkaar je informatie geeft over de belichting. Maar dat is niet zo. De foto vertelt je niets over hoe het licht was toen de foto gemaakt was. Misschien is er wel onderbelicht, of overbelicht.Bovendien wordt het uiterlijk van de foto uiteindelijk bepaald in de nabewerking. Was de foto te donker? Dan is dat gecorrigeerd in de nabewerking. En omgekeerd.