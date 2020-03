Professional Imaging en PiXperience afgelast

Professional Imaging heeft laten weten dat ze zich buigen over een mogelijke alternatieve datum, maar dat is blijkbaar ook niet heel eenvoudig. Van PiXperience heb ik nog niks vernomen momenteel.



Een flinke tegenvaller voor de organisatoren van de beurs en uiteraard erg jammer voor de bezoekers.



Overigens is ook de uitreiking van de World Press Photo (16 april) geannuleerd en wordt ook de bekendmaking van de Sony World Photography Awards uitgesteld. Wel is het de bedoeling dat de bijbehorende expositie in Londen nog wel te bezoeken is (gericht op lokale bezoekers).



