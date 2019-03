Boek: de mooiste fotolocaties in Zuid-Nederland

Vorige week (op de Pixperience beurs) is het boek 'De Mooiste Fotolocaties van Zuid-Nederland' gelanceerd. In dit boek vind je de mooiste fotolocaties voor natuurfotografen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.



Een uitgebreide recensie zal nog volgen, maar ik wilde het boek vast bij je onder de aandacht brengen omdat je het tot 1 april nog met korting kunt bestellen.



Het 368 pagina's tellende boek kost 44,90 euro, maar is tot 1 april te bestellen voor 39,90 euro via de webshop van Natuurfotografie.nl. Mooi dus om nog even 5 euro korting mee te kunnen pakken.