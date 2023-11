Een 'analoge' uitdaging

Jan-van-gent net voor de landing. Het is de beste van de 16 foto's die ik van deze landing maakte

Lui

Denkbeeldig rolletje van 36

Paddenstoel met groothoek

Ook in de meeste andere situaties pleeg ik er gewoonlijk lustig op los te klikken. VariŽren in compositie, in belichting, in scherptediepte, focus stacken, zoomen, andere lens, de vele mogelijkheden en het haast onbeperkt kunnen fotograferen maakt - en dat klinkt misschien gek - lui.Het kan allemaal en dus voor de zekerheid en om de kans op succes te vergroten maakt de sluiter gemakkelijk overuren. Ik handel minder kritisch en daarnaast resulteert dat vele geklik ook in overuren bij het uitzoeken van de vele foto's. Dat moet toch ook anders kunnen.Vandaag ga ik op pad met een mezelf opgelegde beperking van 36 foto's. Het is herfst, het bos en de paddenstoelen staan op het programma.Ik merk het effect van 'het rolletje' meteen want ik ga heel anders te werk. Net als vroeger bedenk ik me wel 10 keer voor ik een foto maak.De 'luiheid' maakt plaats voor beter kijken, beter nadenken over de compositie, de instellingen, de lenskeuze, de belichting enzovoorts. Ik heb maar 36 foto's op m'n denkbeeldige rolletje en dus moet ik wel zuinig zijn.Voor de eerste foto van een parasolzwam onder een boom sta ik al voor een keuze die ik anders had omzeild door meerdere foto's te maken met verschillende diafragmaopeningen.Ga ik voor een scherpe, een ietwat vage of voor een bokeh-achtige boom in de achtergrond? Ik wil ('moet') de keuze hier, nu, in het veld maken en niet thuis achter de computer.Op het schermpje van de camera vergelijk ik geduldig de opties. Uiteindelijk kies ik voor de bokeh-achtergrond. Voor ik afdruk controleer ik alle instellingen dubbel. Pas nadat ik heb gecheckt of de scherpte van de foto goed is, ga ik op zoek naar het volgende onderwerp.