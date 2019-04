Wat vind ik ervan?

Prijs en waar bestellen?

Het boek is net zoals alle andere boeken van Kelby lekker handzaam; niet te dun en niet te dik, goed doorbladerbaar en prima papier. Het boek is een paperback-uitgave van 266 pagina's, in kleur gedrukt.Ook dit boek bevat (net als de andere boeken die ik van hem heb) weer een voorwoord en een aantal intro's die soms kant nog wal raken. Bekende koek en hier staat hij eveneens bekend om. Skip ze als je er niet tegen kunt want veel mis je er ook niet aan. Soms wordt de Engelstalige humor wat één op één vertaald en dat komt dan niet helemaal fijn over.Voor mij is het absoluut geen leesboek waar je van voor naar achter doorheen gaat. Dat heb ik ook nooit andere Kelby-boeken gedaan. Ik gebruikte het boek meer als een naslagwerk, waarin heel veel onderwerpen aangesneden worden.Op het moment dat ik iets nodig had vond ik het en kon ik het meteen toepassen. Zo leerde ik spelenderwijs steeds meer over Photoshop.Prettig bij dit boek is dat de problemen en bijbehorende oplossingen altijd op één pagina passen. Je wordt recht-toe-recht-aan in de juiste richting en naar de oplossing gestuurd en heel precies aangestuurd.en dan krijg je het beloofde resultaat gegarandeerd.Het boek 'Scott Kelby, hoe doe je dat in Photoshop?' is een erg handig leerboek voor beginnende Photoshop-gebruikers en een prima naslagwerk voor meer ervaren Photoshop-gebruikers. Er zijn Photoshop-tutorials genoeg te vinden op YouTube, maar die zijn meestal in het Engels, waardoor ze soms wat moeilijker te volgen zijn.Dit boek is heel gericht op Photoshop, enorm to the point gericht op het aanleveren van een specifieke oplossing voor een specifiek probleem. En bovendien in het Nederlands waarbij succes gegarandeerd is bij het komen tot het gewenste resultaat. Absolute aanrader!Het boek is onder andere te koop bij Van Duuren Media en kost normaal 29,95 euro, maar tot eind deze maand slechts 20 euro.