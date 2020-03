Inkijkje in de Fotografiebijbel

In dit nieuwste boek van Photofacts Academy staan maar liefst 105 tips om tot fascinerende foto's te komen. Het is een mooi boekwerk met veel beeldmateriaal en diverse onderwerpen waar veel over verteld wordt.



En daarbij zijn er ook nog de links naar de diverse onderwerpen op Photofacts Academy zodat je heel snel een ingang hebt naar meer tips en uitgebreidere uitleg over al die onderwerpen.



Ik mocht er zelf ook een bijdrage aan leveren in de vorm van een hoofdstuk over reisfotografie. In dit artikel een inkijkje in het boek.