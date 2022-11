Doet de Fuji X-Pro1 nog mee?

Toen ik in 2016 een tweedehands X-Pro1 inclusief XF35 f/1.4 objectief kocht, was ik dus al goed bekend met Fujifilm. Na alle positieve verhalen over deze Poor-mans-Leica wilde ik deze oer-X-trans-camera gewoon zelf ervaren. Daarnaast kocht ik 'm ook een beetje voor-de-heb.



Het is de camera, die in mijn auto ligt voor-het-geval-dat en daardoor niet vaak, maar wel in de meest uiteenlopende situaties gebruikt wordt. De vraag is of de X-Pro1 na tien jaar nog steeds voldoet. Waarbij ik 'm slechts kan vergelijken met m'n X-T3 en X100T.



Het afgelopen jaar heb ik dus geprobeerd de X-Pro1 wat vaker te gebruiken dan gemiddeld. Bijvoorbeeld toen ik in de meivakantie weer naar Marrakech in Marokko ging. Mede met dit artikel in het achterhoofd besloot ik om alleen mijn X-Pro1 met alleen de XF35mm f/1.4 mee te nemen.



En ook afgelopen week mocht 'ie zijn diensten bewijzen in een niet altijd even goed verlicht open huis van De Broedmachine in Beverwijk. Een bedrijfsverzamelgebouw vol met creatieve bedrijven en een poppodium met bar.



Om direct maar met het grootste voordeel van deze combinatie te beginnen: alles wat ik nodig had tijdens de reis naar Marrakech paste in mijn Peak Design Sling 5L. Naast de camera met objectief was mijn tas gevuld met een oplader met snoer, twee extra accu's, een los zonnekapje en nog wat ander klein spul.



Ideaal, vooral omdat je bij Transavia naast je handbagage zonder kosten nog een accessoire mee mag nemen, die de maten van mijn compacte tas ruimschoots overtreffen.



Een ander voordeel van deze combinatie had met het fotograferen van mensen in Marrakech te maken. Na een fotoreis met vier bevriende fotografen begin 2014 vroeg ik me op deze site al eerder af of Marrakech wel zo'n een paradijs voor fotografen is.



Kern was dat het fotograferen van mensen in Marrakech niet altijd op prijs werd gesteld. Maar of het nu komt omdat men na alle Covid-19 ellende wat milder is ten opzicht van toeristen of dat het komt door het type camera, ik heb geen enkele negatieve reactie ontvangen, als ik mijn X-Pro1 op iemand richtte voor een foto. Wellicht dat het retro uiterlijk daar toch een rol in speelt.



Ook fijn was de accuduur. Ik fotografeer vrijwel altijd met behulp van de elektronische zoeker en ik wil ook regelmatig een foto terugzien op het scherm. Desondanks heb ik geen enkele keer tussendoor de accu hoeven verwisselen. De accu werd 's avonds opgeladen en 's ochtends ging die vol de camera weer in.



Als ik terugkijk in Lightroom, zie ik dat ik gemiddeld 40 foto's per dag maakte, met een uitschieter naar ruim 90 foto's op één dag. Dat betekent dat je met de drie accu's die ik bij me had bijna 300 foto's per dag kunt schieten. Wat mij betreft, zelfs als het een fotoreis was geweest, is dat ruim voldoende.



En dan die eerder geroemde beeldkwaliteit. Ik fotografeer altijd in RAW en elke foto wordt bewerkt in Lightroom, voordat deze gepubliceerd wordt. Bij het bewerken maak ik vooral gebruik van HDR-presets van Piet Van den Eynde.



Hij is weliswaar ook een Fuji gebruiker, maar het is me niet duidelijk of zijn presets daar ook specifiek voor ontwikkeld zijn. Feit is wel dat ik met behulp van die presets heel veel uit de foto's kan halen.