Mijn nieuwe boek de Zes Pijlers van Landschapsfotografie

Mijn nieuwe boek de Zes Pijlers van Landschapsfotografiezaterdag 16 mei 2026, 22:44 door Nando Harmsen | 66x gelezen | 0 reacties
Eind mei komt mijn nieuwe boek uit: de Zes Pijlers van Landschapsfotografie. Het is een prachtig en praktisch boek over het fotograferen van een landschap. Je kan het nu met korting in de voorverkoop reserveren.
De Zes Pijlers van Landschapsfotografie bestaan uit zes aandachtspunten waarmee je op een heel natuurlijke manier een goede landschapsfoto kan maken. Vergeet de compositieregels, en werk stap voor stap naar een prachtige foto.
In het boek komen de zes pijlers uitgebreid aan bod. Het bevat een handig stappenplan om het in de praktijk te gaan gebruiken. Bovendien krijg je opdrachten om de zes pijlers te oefenen. Het is het perfecte boek voor de landschapsfotograaf.
Eind mei ligt de Zes Pijlers van Landschapsfotografie in de winkel. Je kan nu al een exemplaar van het boek reserveren. Je krijgt dan tijdelijk vijf euro korting. Het boek kost dan 29,99 in plaats van 34,99.
Ben je lid van Photofacts Academy? Of wil je lid worden? Kijk dan op de speciale actiepagina. Bij het verlengen of afsluiten van je lidmaatschap ontvang je de Zes Pijlers van Landschapsfotografie voor slechts 20 euro.
Let op, deze acties lopen tot 26 mei 2026. Wees er dus snel bij.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 26 juni 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Fotografieboeken met stapelkorting
door Elja Trum
Fotografeer je hand als boeklegger
door Nando Harmsen
De uitdagingen van je eigen fotoboek uitgeven
door Elja Trum
