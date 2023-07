DJI Air 3 aangekondigd

Voor op de drone vind je een 24mm groothoek met een diafragma van f/1.7 en een 70mm tele met een diafragma van f/2.8.



Het gewicht van de drone is 720 gram. De 1/1,2 inch sensoren hebben een resolutie van 48 megapixel. Video kan opgenomen worden in 4K HDR met 60 beelden per seconde (4K met 100 fps zonder HDR).



In de drone zitten meerdere sensoren voor obstakeldetectie. De Air 3 kan hiermee tijdens het vliegen obstakels detecteren en automatisch ontwijken.



Je kunt de DJI Air 3 al direct bestellen. Hij kost 1.099 euro en valt onder de C1 droneklasse.



