Recensie: De Flitsbijbel door Elja Trum

De aankondiging heb je waarschijnlijk al gezien: Elja's nieuwste boek is uit. De Flitsbijbel - 101 tips voor fantastische flitsfoto's. Ik mocht er al eens in bladeren!



Flits. Voor mij persoonlijk een logisch en (bijna) vast onderdeel van mijn tools om op elke plek een geslaagde foto te kunnen maken. Maar ik weet ook dat veel fotografen er mee worstelen. Lelijke schaduwen, te hard licht, te veel of te weinig licht.



'Natuurlijk licht is veel mooier', hoor je dan nog wel eens zeggen. Als je die zin gaat afpellen, is het natuurlijk onzin: licht is immers licht.



Afhankelijk van waar het vandaan komt en hoe het ergens op valt, dus het karakter van het licht: dát bepaalt of we het mooi vinden. Vind je flitslicht 'niet mooi', dan bedoel je dus dat je het flitslicht niet mooi gebruikt hebt.



Natuurlijk, als er mooi licht ís, waarom zou je dan flitsen. Het hoeft niet altijd. Maar flitsers kunnen gebruiken, dat brengt wel voordelen met zich mee.



Je kunt flitsers (in tegenstelling tot de zon of een TL-balk) bijvoorbeeld verplaatsen. Of harder of zachter zetten. Toch is een flitser wel een lastig stuk gereedschap voor velen. Wat hoe controleer je nou precies hoe 'hard' of 'zacht' je flitst?



En dat is precies waar dit boek van Elja om de hoek komt kijken: 101 tips om je flitser beter onder controle te krijgen en te houden.