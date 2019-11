Recensie: Fotoboek 'Voor altijd Rotterdam'

Fotojournalist ťn bedrijfsfotograaf

Uit dat immense archief zijn nu een tentoonstelling en dit boek voortgekomen. In groot formaat ingebonden laat dat een prachtig tijdsbeeld zien. Uitstekende journalistieke beelden waarop beroemdheden als Juliana en Churchill niet ontbreken.Maar ook legde hij prachtige kleine momenten vast, zoals slapende havenarbeiders of een meisje in een (voor die tijd nieuwbouw-)woonwijk dat haar kat aan een riempje uitlaat. Van de Ven laat daarmee zien de diverse fotografische genres in de vingers te hebben.Grotendeels werkte hij in zwart-wit, maar ůůk kleurenfotografie is vertegenwoordigd, uit het meer reclameachtige werk dat Van de Ven voor de HAL verzorgde. 'Voor altijd Rotterdam' is wat mij betreft een aanrader voor elke Rotterdam- ůf fotografiefan.