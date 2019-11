Recensie: Het Photoshop Lagen boek - Johan Elzenga

2. Dekking en overvloeimodus

3. Laagstijlen

4. Maskers

5. De aanpassingslaag

6. Andere lagen

7. Geavanceerd overvloeien

8. Lagen groeperen

9. Automatisch uitlijnen

10. Afbeeldingstapel

11. Diversen

12. Beelden monteren

13. Een nachtelijke regenbui

14. Sneeuwlandschap

15. Geavanceerde portretretouche

16. Gecombineerd masker maken



Lees wat je allemaal met lagen kunt doen - er gaat een nieuwe wereld voor je open! Niet alleen voor het verbeteren van foto's, maar juist ook voor de leuke en indrukwekkende bewerkingen die je met foto's kunt uithalen, zijn lagen eigenlijk onmisbaar.



Je wilt bijvoorbeeld twee foto's in elkaar laten overvloeien? Of dingen in een foto plaatsen die daar oorspronkelijk helemaal niet stonden? Tekst aan een foto toevoegen om een mooie ansichtkaart te maken? Dat gaat allemaal met lagen.



Al deze mogelijkheden - en nog veel meer - worden behandeld in het Photoshop Lagen Boek. Aan de hand van aansprekende voorbeelden wordt uitgelegd wat lagen doen en hoe je ze op professionele manier gebruikt.



Het boek is geschreven op basis van Photoshop CC 2019, maar de meeste voorbeelden zijn ook met eerdere (en latere) versies van Photoshop uitvoerbaar. Los van de eerdere voorbeelden gaat het onder andere om:



– Laagstijlen

– Maskers

– Tekstlagen

– Geavanceerd overvloeien

– Lagen groeperen

– Automatisch uitlijnen



Johan W. Elzenga is fotograaf en freelance schrijver voor verschillende foto- en computerbladen. Daarnaast geeft hij regelmatig les op de Fotoschool en Fotogram in Amsterdam.



Johan is auteur van het eerste Nederlandstalige boek over het RAW-formaat van digitale camera's, en schreef daarnaast boeken over Adobe Photoshop, Lightroom, HDR, Photoshop Elements en Photoshop CC voor Lightroom-fotografen.



Johan's foto's worden wereldwijd verkocht via Getty Images an Alamy in Londen. Zijn specialiteiten zijn landschappen over de hele wereld en wilde dieren in Afrika. Johan heeft daarnaast ook de cursus Photoshop voor beginners verzorgd voor Photofacts Academy!





Wat vond ik ervan?

Videocursus Photoshop Lagen

Johan behandelt in dit boek één van de belangrijkste mogelijkheden van Photoshop; het gebruik van lagen. Hij weet hier weer op boeiende en heldere wijze over te vertellen.Dusdanig helder dat het zelfs voor een beginnende Photoshop-gebruiker goed te behappen is. Ben je nog niet helemaal bekend met termen als maskers, laagstijlen of aanpassingslagen, dan is dit boek echt een aanrader!Bij Photofacts Academy is vandaag de bijpassende cursus, uiteraard ook door Johan, live gegaan. De cursus Photoshop Lagen sluit perfect aan op dit boek. Een prettige combinatie om beide in huis te hebben.