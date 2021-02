Recensie: Huwelijksfotografie door Werner Pellis

Het boek bestaat uit negen hoofdstukken:



1. Voorbereiding

2. Promotie & marketing: de basis

3. De zakelijke kant

4. Techniek

5. De dag, deel 1: de ceremonie

6. De dag, deel 2: werken op locatie

7. Na de dag: levering, voorwaarden en presentatie

8. De nieuwste ideeŰn en mogelijkheden

9. Je eerste bruiloft



In het boek vind je veel praktische tips die je helpen goed voorbereid op de huwelijksdag te verschijnen en op het juiste moment de juiste foto's te maken.



Ook de zakelijke kant krijgt flink wat aandacht. Met tips over de invulling van je website en het bepalen van je prijzen. Natuurlijk komt ook marketing via social media aan bod.



Daarnaast wordt er veel ingegaan op het proces voor het krijgen van je opdracht. Dus hoe je het gesprek met een bruidspaar kunt voeren en hoe je een contract kunt opstellen.



Huwelijksfotografie bevat niet alleen foto's van de schrijver, maar ook van diverse andere professionele bruidsfotografen. Zo kom je foto's tegen van Moniek van Gils, Alexandra Vonk, Yves Schepers, Ruud Claessen, Ashvin Vishaghawan, Denise Motz, Bas Uijlings en Gert Huygaerts.



Naast hun foto's worden ze in het boek ook allemaal ge´nterviewd. Een leuke aanvulling met verschillende inzichten over het fotograferen van huwelijken. De interviews bevatten ook flink wat praktische adviezen.





Conclusie

Het boekgeeft een behoorlijk compleet inzicht in de wereld van bruidsfotografie. Het is een handige start voor iedereen die aan de slag wilt in de wereld van huwelijksfotografie en zeker ook een goede inspiratiebron voor fotografen die al huwelijken fotograferen.De interviews zijn een leuke aanvulling op de tips en geven een inkijkje in de bedrijven van verschillende topfotografen. Hun foto's vind je ook door het hele boek terug en zullen zeker de nodige inspiratie opleveren.