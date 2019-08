Recensie: Praktijkboek Natuurfotografie NXTLVL

Vast stramien

De uitleg in het boek volgt per onderwerp hetzelfde stramien: links zie je een foto van hoe je je onderwerp op het eerste gezicht aantreft in de natuur en ook als zodanig fotografeert. Dus een vrij algemene en niet erg boeiende foto. Vervolgens staat er een foto die er al interessanter uitziet en meer esthetisch is.En dan de volgende foto die er niet alleen goed uitziet maar die ook echt een verhaal vertelt of die een bepaalde spanning uitstraalt. Ditzelfde stramien wordt het hele boek door gevolgd voor alle verschillende onderwerpen die behandeld worden.Je merkt meteen dat het inspirerend werkt en erg dichtbij de fotografiepraktijk staat, met bijvoorbeeld ook technische informatie over camera-settings. Achterin staat een index met de verschillende fotografen.Het boek is onderdeel van de serie 'Praktijkboek fotografie' van Pixfactory en Birdpix. Ook dit praktijkboek ziet er weer verzorgd en mooi uit, aan de vormgeving is veel aandacht besteed. Deze uitgave is bedoeld om je natuurfoto's naar een hoger level te tillen.