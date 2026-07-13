Het gaat allang niet meer om het mooiste plaatje

Je kent het wel. Je scrollt op je telefoon langs tientallen foto's. Alles klopt. Het licht valt precies goed, de kleuren zijn perfect, er is geen ruisje te bekennen. En toch blijft er niets hangen. Je swipet door, en tien seconden later weet je niet meer wat je hebt gezien. We maakten nog nooit zulke mooie foto's als nu. En zelden voelden we er zo weinig bij.



Dat wringt. Dat is precies waar ik het vandaag over wil hebben. Want er is iets aan het verschuiven in de fotografie, en ik denk dat 2026 het jaar is waarin het echt zichtbaar wordt. Overal waar ik kom, in gesprekken, op podcasts, tijdens workshops, gaat het ineens over echtheid. Over emotie. Over verhaal. En veel minder over techniek. Dat is geen hype. Dat voelt eerder als een terechte correctie.





Als perfectie ineens gratis is

Niet hoe het eruitziet, maar waarom het bestaat

Er is een simpele reden waarom dit nu gebeurt. Perfectie is goedkoop geworden. AI maakt in een paar seconden een beeld dat technisch nergens op te betrappen is. Foutloos licht, foutloze huid, foutloze compositie. Eindeloos, en voor iedereen. Vroeger moest je jaren oefenen om een technisch vlekkeloze foto te maken. Nu typ je een zin.En daar zit meteen de angel. Wat iedereen kan, houdt op bijzonder te zijn. Op het moment dat het perfecte plaatje overal en altijd beschikbaar is, verliest het zijn waarde. Niet omdat het lelijk is, maar omdat het niks meer zegt. Het is er gewoon. Als behang.Zo ontstaat er een vreemde paradox. Hoe meer perfecte beelden we zien, hoe leger ze aanvoelen. Ik betrap mezelf er steeds vaker op. Een foto kan esthetisch helemaal kloppen en tegelijk emotioneel koud zijn. Knap gemaakt, en toch niks. Alsof je naar iemand kijkt die alle juiste woorden zegt, maar je voelt dat er niemand thuis is.Ik merkte het laatst bij mezelf. Ik zat mijn eigen werk terug te kijken en bleef hangen bij een portret dat technisch bij lange na niet mijn beste was. Iets te zacht, het licht net niet, een beetje beweging erin. En juist dat beeld raakte me. Omdat ik nog precies wist wie er voor me zat, wat we bespraken, hoe stil het even werd. Het "foutje" was geen fout. Het was het bewijs dat er iets echts gebeurde.Ik denk dat we daarom een andere vraag zijn gaan stellen. Niet meer: hoe indrukwekkend oogt dit beeld. Maar: waarom bestaat dit beeld eigenlijk. Wie heeft het gemaakt. Welk verhaal zit erin. En wat probeert het te zeggen.Dat lijkt een klein verschil, maar het is enorm. Want zodra je die vraag stelt, verschuift de waarde van een foto. Niet naar de techniek, maar naar de maker en het moment. Een foto wordt dan geen kunstig eindproduct meer, maar een spoor. Het bewijs dat er iemand stond, keek, wachtte, en op het juiste moment afdrukte. Een echte ontmoeting, vastgelegd.