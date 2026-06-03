Het credit-systeem voor AI van Adobe

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Het credit-systeem voor AI van Adobewoensdag 3 juni 2026, 20:02 door Nando Harmsen | 114x gelezen | 0 reacties
Onlangs schreef ik over de verborgen kosten van het gebruik van AI. Zeker voor wie er veelvuldig gebruik van wil maken, kan het kostbaar worden. Hoe werkt het credit-systeem van Adobe? In deze video wordt dit uitgelegd.
Het gebruik van AI bij fotomanipulatie en het genereren van kunstmatige beelden kost geld. Dat schreef ik in het vorige artikel. Mocht je dat nog niet gelezen hebben, dit is de link om het artikel alsnog (of weer) te lezen.
In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe het systeem van credits bij Adobe werkt. Het laat ook zien hoe je in sommige gevallen het gebruik van credits kan voorkomen.
Meestal zijn de kleine dingen die in Lightroom worden gedaan als onderdeel van fotobewerking nog steeds gratis. Of beter gezegd, inbegrepen in het abonnement dat je hebt. Dit zijn ook de dingen die een fotograaf in zijn voordeel kan gebruiken.
Maak je echter kunstmatige beelden met AI, dan is het verstandig zijn om op de hoogte te zijn. Dan wordt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de credits in je account.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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