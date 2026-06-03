Het credit-systeem voor AI van Adobe





Meestal zijn de kleine dingen die in Lightroom worden gedaan als onderdeel van fotobewerking nog steeds gratis. Of beter gezegd, inbegrepen in het abonnement dat je hebt. Dit zijn ook de dingen die een fotograaf in zijn voordeel kan gebruiken.



Maak je echter kunstmatige beelden met AI, dan is het verstandig zijn om op de hoogte te zijn. Dan wordt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de credits in je account.



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