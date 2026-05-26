De verborgen kosten bij het gebruik van AI

Meer: Persoonlijk
De verborgen kosten bij het gebruik van AIdinsdag 26 mei 2026, 21:21 door Nando Harmsen | 49x gelezen | 0 reacties
Je kan er niet omheen: AI in fotobewerkingen. Of je nu wilt of niet, fabrikanten dringen het op. Hoewel AI soms handig is, kan het ook een valkuil worden. Of beter gezegd, een bodemloze put waar veel geld in kan verdwijnen.
Allereerst moet ik duidelijk maken dat ik niet tegen AI ben. Hoewel ik de naam AI zelf verafschuw, heeft het zeker zijn nut, ook in fotografie. Het kan een waardevolle toevoeging zijn, mits binnen perken gebruikt.
Denk daarbij aan het automatisch selecteren aan de hand van beeldherkenning. Of het effectief verwijderen van kleine storende objecten in een foto. Met nadruk op kleine. De AI-functionaliteit is daarbij erg prettig en functioneel.
Ik kan het het creëren van kunstmatige beelden door middel van AI ook goed waarderen. Dat is gewoon een nieuwe (andere) vorm van het maken van beelden. Hoewel het discutabel is of het hier dan nog over echte creativiteit gaat.
Ik ben er ook niet op tegen als een fotograaf zijn foto dusdanig gaat manipuleren het niet langer de werkelijkheid is. Dingen vervangen, toevoegen of compleet veranderen. Wees daar dan wel eerlijk in en noem het niet langer een foto. Want dat is het niet (meer).
Maar pas op met al die creaties door middel van AI. Het kost je credits, of een (extra) abonnement. Met andere woorden, gebruik van AI in die vorm kost geld. Het ergste is, is het niet naar je zin? Dan ben je het geld kwijt.
Je kan iets laten genereren. Een foto, een video of wat dan ook. Hiervoor moet je betalen. Is het resultaat niet naar je zin, dan kan je de credits, of geld, niet terugvorderen. Je moet het gewoon opnieuw doen, en daarvoor betaal je opnieuw.
Gelukkig is het gebruik van de simpele AI functionaliteiten voor de fotograaf (selecties maken en verwijderen) nog gratis. Maar ga je het gebruiken voor echte beeldmanipulatie, dan kan het een bodemloze put worden waar veel geld in kan verdwijnen.
Adobe maakt gebruik van credits. Je krijgt er een aantal, maar je kan er meer bij kopen. Affinity vraagt een maandbedrag voor gebruik van AI-functies. Hoe andere AI aanbieders het doen, weet ik niet. Maar het is wijs om er goed naar te kijken.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
