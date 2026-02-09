Te perfect om waar te zijn



Later die avond scrollde ik door Instagram en zag een foto die er gewoon te glad uitzag, ingesmeerd met vaseline. Je kent ze wel. Perfect licht, perfecte kleuren, perfecte compositie, te gladde huid en te heldere ogen.



Te perfect eigenlijk. Want dat was het ook. AI-gegenereerd, bleek uit de hashtags. En daar moest ik aan mijn dochters kapotte scherm denken. Aan die scheurtjes, aan dat onvolmaakte beeld dat precies vertelde wat er gebeurd was. Die een waar verhaal vertelde.





Zoals James Popsys zei

De Britse fotograaf James Popsys maakte onlangs een video hierover. Over hoe we moe worden van die hoogglans, van al die gladde perfectie die we dagelijks voorbij zien komen. Hij noemde het "perfect of TE perfect", er is een dunne scheidingslijn, denk ik.