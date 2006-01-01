Nieuwe functie voor AI in Lightroom en Lightroom Classic

Meer: Software
Nieuwe functie voor AI in Lightroom en Lightroom Classicwoensdag 4 maart 2026, 14:41 door Nando Harmsen | 81x gelezen | 0 reacties
Er is een nieuwe update voor Lightroom en Lightroom Classic uitgekomen. Dat is natuurlijk perfect, want het zijn vaak verbeteringen. Eén van de nieuwe dingen heeft echter niets met fotobewerking te maken maar puur met AI. Wat vind jij van deze toevoeging?
Het gebruik van de zogenaamde AI-technieken in fotobewerking kan erg handig zijn. Je kan objecten eenvoudiger en sneller selecteren, ruis kan efficiënter verwijderd worden en kleine storende elementen zijn goed te verwijderen.
Daar houdt het nut van AI voor mij toch wel op. Althans, in fotobewerking. Op het moment dat er kunstmatig content gecreëerd wordt dat verder gaat dan een klein element verwijderen, gaat het een stap te ver.
Nieuwe content creëeren uit het niets heeft niets meer met fotografie te maken, vind ik. Op dat moment is het fotomanipulatie. Let op, ik ben daar niet per se op tegen, maar noem het dan geen fotografie meer.
Digitale beelden uit het niets maken vergelijken met fotografie is hetzelfde als schilderen vergelijken met fotografie. Het is iets totaal anders. Laat ik nu de stap maken naar Lightroom en Lightroom Classic.
Lightroom en Lightroom Classic zijn programma's om de foto's die je maakt te catalogiseren en de raw (of jpeg) bestanden te bewerken. Digitaal ontwikkelen in de lichte kamer (Lightroom) zoals dat vroeger in de donkere kamer gedaan werd.
Maar nu heeft Adobe de mogelijkheid toegevoegd om vanuit Lightroom en Lightroom Classic een foto direct naar Firefly te sturen. Dit heet genereren met Firefly en je kan zowel een foto daarin bewerken of een video van een foto genereren.
Als ik bekijk wat het doel van Lightroom en Lightroom Classic is, vind ik dit totaal niet in dit programma thuishoren. Wil je dit soort manipulaties en kunstmatige content creëren, waarom wordt het dan niet aan Photoshop overgelaten.
Als fotograaf wil ik niet overladen worden met alle AI-mogelijkheden dat niets met fotografie te maken heeft. Nu zit het nog wat verborgen, maar het lijkt steeds dwingender naar voren geschoven te worden.
Hoe denk jij hierover. Vind jij dit een goede ontwikkeling in Lightroom en Lightroom Classic? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
