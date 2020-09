Kijken, kijken, kijken bij straatfotografie; dan zie je meer

Ook de toerist komt aan zijn trekken. Er is veel te zien in Rotterdam. De Euromast voor een blik op de oneindige stad. De vele musea, waaronder natuurlijk het nationaal fotografie museum.



Een bezoek meer dan waard voor iedere fotograaf. Een heerlijk centrum met de koopgoot en de vele winkels met de markthal. Ga er vooral heen en kom kijken.



Voor de havenfotograaf is er natuurlijk de enorme rijkdom aan water. De binnenhavens met soms nog oude schepen en de Maas die doorloopt tot aan Hoek van Holland.



Als fotograaf is het dan leuk om een tocht te maken met een boot van de Spido. Een bezoek aan de enorme Maasvlakte met de zeeschepen en vele containers meer dan waard. Prachtig om te fotograferen.



Natuurlijk is er voor elke fotograaf wel wat te doen of te beleven. Maar dan word ik een soort van VVV en dat is ook weer niet de bedoeling. Alhoewel ik graag ambassadeur ben van het promoten van die fantastische stad Rotterdam.





Waarom straatfotografie

Kijken, kijken, kijken

Maar zoals ik al vertelde mijn bloed gaat sneller stromen van straatfotografie. Soms vragen mensenweleens: waarom straatfotografie? Waarom vreemde mensen fotograferen die je niet kent? Waarom zomaar de straat op gaan?Mijn antwoord is dan: waarom ging Cartier Bresson zijn 'beslissende moment' vaak vastleggen op straat? Waarom ging Eugene Atget het oude Parijs fotograferen? Waarom moest een kinderoppas genaamd Vivian Maier zo nodig straatfoto's maken?En meer van dat soort fotografen zoals: Ed van der Elsken, Otto Snoek, Hans Aarsman of Merel Schoneveld en vele anderen. Zoek ze maar eens op internet.Illustere voorgangers die allen graag tussen de mensen waren of nog zijn en hun doen en laten vast leggen op de gevoelige plaat.Maar de vraag die ook vaak gesteld word is: hoe maak je nu zo'n straatfoto? Waar let je op?Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Wat ik wel kan zeggen is dat je veel moet kijken, kijken en nog eens kijken, dan zie je veel meer. Je moet het wel leuk vinden om mensen te fotograferen en op straat te zijn.Zoek een plek in de stad en ga eerst om je heen kijken.Wat gebeurt er allemaal? Wat doen de mensen?Als je eerst goed observeert dan ga je vanzelf dingen zien die leuk zijn om te fotograferen. En ga dan pas aan de slag. Waarmee? Dat maakt niet uit. Je mobiele telefoon, je compact camera, je spiegelreflex of systeemcamera.Ga oefenen met kijken en fotograferen. En als je de smaak te pakken hebt van mensen op straat fotograferen ga dan verder met bijvoorbeeld de aanschaf van een betere camera of lenzen. Later zal ik daar nog wel op terug komen.Om een voorproefje te geven van een straatfoto zal ik een foto analyseren zodat je beter gaat kijken naar straatfoto's. Ook hier geldt weer: kijken, kijken, kijken, dan zie je meer.Kijk maar eens naar deze foto. Het is een detail van een straatfoto, maar al een verhaal op zich. Wat zie je op de foto? Waarom doen ze wat ze doen? Welk verhaal zou jij ervan maken?