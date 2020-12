Onscherpe kerstfoto's (Advent kalender)

Vorige week zondag schoot ik de foto voor onze jaarlijkse kerstkaart. Als fotograaf kun je het natuurlijk niet afdoen met zo'n algemeen kaartje dat je rondstuurt. We maakten de foto op locatie en natuurlijk hadden de kinderen er niet echt zin in.



Nouja, dochterlief deed braaf mee, maar Mika, onze zoon, begon al te mopperen voor ik de camera te voorschijn haalde. Ik heb snel een tiental foto's geschoten in het vlot afnemende schemerlicht.



Achter op het schermpje zag het er prima uit. Het was ook nog koud buiten, dus ik vond het wel best. Kom ik thuis, blijkt elke foto onscherp.



Auw...

Beginnersfoutje.



Schieten met een 135mm tele-objectief en dan een sluitertijd van amper een honderdste gebruiken.

En dat bij jonge kinderen. Die zitten sowieso nooit stil.



Bij eentje kon het er nog net mee door. Beetje extra met de texture-slider eroverheen om het nog wat scherper te laten lijken. Die is het geworden dan maar. Anders moesten we opnieuw de kou in.



Het zijn van die foutjes die eigenlijk eenvoudig te voorkomen zijn.



Hoe?



Bekijk daarvoor onderstaande video.