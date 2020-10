Straatfotografie; ga achter je straathelden aan

In dit blog gaan we achter onze straathelden aan. Die helden zijn diverse bekende straatfotografen die ervoor gezorgd hebben dat straatfotografie op de kaart kwam te staan. Die helden zijn ook de mensen van de straat die wij zelf fotograferen.



Maar zoals de titel al zegt: Ga eens achter je straathelden aan. Dus deze keer straatfotografie van achteren gezien.



De meeste straatfotografen vinden mensen van achteren fotograferen niet leuk. Het word als te makkelijk gezien. Dat er ook bijzondere straatfoto's van achteren te maken zijn zal ik je laten zien.



Als je straatfotograaf bent of wilt worden dan is het handig je ook te verdiepen in de geschiedenis van de straatfotografie. Leer straatfotografen kennen die jouw voor zijn gegaan.



Lees daar vooral boeken over en kijk op internet en laat je inspireren, dat is vaak nog beter dan het kopen van een nieuwe lens





Henri Cartier Bresson

Bekende en ook minder bekende straatfotografen zijn onze helden. De bekendste held is natuurlijk Henri Cartier Bresson , mede oprichter van het fotopersbureau Magnum.Cartier-Bresson reisde destijds voor de grote fototijdschriften de wereld over. Hij publiceerde veel fotoboeken, waarvan het invloedrijkste: The Decisive Moment (1952).