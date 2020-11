Straatfotografie; over een rode ballon, een stoffenkraam en het meisje in het geel

Martin Bril kreeg in mijn vorige blog een prominente plek vanwege de meisjes in hun kleurrijke rokjes. Hij was immers de man van de rokjesdag. Daar worden veel mensen vrolijk van.



Waar veel mensen ook vrolijk van worden is van kinderen. Kinderen zijn vaak spontaan en kunnen allerlei dingen doen op straat die je vrolijk maken. Ik denk dat veel kinderboekenschrijvers hun inspiratie halen uit het doen en laten van kinderen.



Kinderen kunnen uitbundig zijn, maar soms ook verdrietig en ook weer vrij zijn in hun spel. Op straat zie je dat vaak. Daarom is het als straatfotograaf ook leuk om ook kinderen te fotograferen.



Het is een thema wat vaak onderbelicht is in de straatfotografie, maar kan ook tot specialisatie leiden. Vandaag dus een blog over straatfotografie met kinderen in de hoofdrol. Daarbij laat ik graag mijn fantasie spreken en een verhaal maken bij mijn foto's.





Schrijvers en kinderen

Een rode ballon

Annie M.G. Schmidt kon als geen ander schrijven over en voor kinderen. Denk aan Jip en Janneke, Ja zuster, nee zuster en Puk van de Petteflet of Floddertje. Je kunt deze kinderen zomaar tegen komen op straat, tenminste als je goed kijkt en wat fantasie hebt.Maar ook andere schrijvers en schrijfsters kun je ontdekken als je goed rondkijkt. Enge verhalen van Roald Dahl of Carry Slee over juf Braaksel of Meester Paardenpoep.Pietje Bell las ik natuurlijk vroeger ook. En als je goed oplet zie je Pietje Bell nog steeds op straat lopen.Er zijn ook schrijvers die zelf aan straatfotografie doen. Zo'n schrijver is Ilja Leonard Pfeijffer. Hij schrijft weliswaar voor volwassen. Bijvoorbeeld: Grand Hotel Europa.Maar als je kijkt op zijn instagram: @ iljaleonardpfeijffer dan zie je mooie straatfoto's van hem in aparte kleurtonen. De moeite waard om eens te kijken.Kinderen met ballonnen zijn altijd leuk om te zien. Ik word er zelf altijd erg vrolijk van. Hieronder zie je een foto van een meisje met een rode ballon. Ze valt gelijk op, juist door die ballon.Rechts zie je ook nog een groene ballon, waarschijnlijk van haar zusje. Bij zo'n foto vraag ik me af waarom ze die ballon bij zich hebben. Kinderfeestje, verjaardag, opa en oma met een jubileum huwelijk of bij een winkel gekregen?Ze is ook feestelijk gekleed. En als ik het Annie M.G. Schmidt kon vragen dan zag ze er vast een verhaaltje voor Jip en Janneke in. Zo van opa is de weg kwijt. Kijk maar naar de man die staat te wijzen. Vast haar opa.