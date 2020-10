Straatfotografie thema; mondkapje en de grote boze wolf.

De grote boze wolf

Wie is nu de grote boze wolf? Voor veel Rotterdammers was dat de burgemeester. Waarom? Ze moesten van hem een mondkapje gaan dragen.Niet leuk natuurlijk zo'n ding voor je mond. Maar je wilt natuurlijk ook geen BOA in je nek om een forse prent te krijgen. Voor dat geld kun je heel veel boodschappen doen op de markt in Rotterdam.Natuurlijk is de echte grote boze wolf dat virus: Covid 19. Met de mooie naam: Corona, alsof het om het mooiste meisje uit de stad gaat.Het virus dat velen in de ban houdt en vaak ook in huis. Maar ook velen niet, zo bleek wel uit mijn straatfotografie tocht door de binnenstad van Rotterdam.Een gezin compleet zonder mondkapje. Vader die door zou kunnen gaan voor Schwarzenegger, dochter die fan is van de Rolling stones en moeder en zoon die hand in hand kameraden lopen. Op de foto loopt zeggen en schrijve een enkele mevrouw met een mondkapje.