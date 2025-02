Heb je de keuze? Kies dan voor een oneven aantal

Er staan niet vier flamingo's in beeld, maar een groepje van drie en een ernaast. Zo ervaar ik het.

101 Tips voor Creatieve Composities

Met meer dan negen wordt het als een groep ervaren. Het maakt dan niet meer uit of het een even of oneven aantal is. Het is een groep. De Regel van Ongelijke Delen is dan niet meer van toepassing.Is een even aantal dan fout? Nee, natuurlijk niet. Twee, vier, of zes werkt ook. Soms heb je gewoon geen keuze. Maar kan je er een ongelijk aantal van maken, dan werkt het vaak net iets beter.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel. Van snapshot naar wow-factor: ontdek de kunst van sterke composities.