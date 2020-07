Erotiek in de kerk: fototentoonstelling met transgender modellen

Foto's: Prins de Vos

Eerlijke verhalen van transgender mensen

Stimuleren en faciliteren van dialoog

Opening vrijdagavond 4 september

Veel cisgender personen - mensen van wie het geboortegeslacht overeenkomt met hun genderidentiteit - weten nog maar weinig van de seksualiteit van transgender mensen. En dat resulteert in ongepaste grappen, (te) nieuwsgierige vragen of pijnlijke stiltes.Adult Alternative doorbreekt het taboe rondom seksualiteit van transgender mensen. Met behulp van prachtige fotoseries van transgender modellen worden persoonlijke en eerlijke verhalen gedeeld over erotiek en intimiteit.Het is de eerste keer ooit dat dit onderwerp op zo'n manier in beeld wordt gebracht. Vijf fotografen ( Prins de Vos Sara Donkers en Jesse van den Berg ) maken speciaal voor deze expositie nieuw werk. Er doen 20 modellen aan mee.Het doel van Adult Alternative is om bezoekers op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met het onderwerp en hen met nieuwe inzichten naar huis te laten gaan.Zo wordt de dialoog over transgender personen en genderdiversiteit gestimuleerd en gefaciliteerd. Het evenement vindt plaats in samenwerking met Stichting Board with Church, een stichting die nieuwe invullingen van de Stevenskerk zoekt, ook in een niet-religieuze context.Betekenis, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.De opening vindt plaats op vrijdagavond 4 september, het openingsweekend van Adult Alternative is op zaterdag 5 en zondag 6 september. De Stevenskerk staat dan volledig in het teken van de expositie. Bovendien is er ruimte voor theater, gesprekken, discussie en overdenking.Zo is er het interactieve programma The Naked Thruth van de Transketeers waarin je drie transjongens Šlle vragen kunt stellen die je een transgender persoon ooit wilde stellen, maar niet eerder durfde. Ook kun je levende boeken lenen en is er een theaterprogramma van Mind Mix in samenwerking met Ets.Adult Alternative is te zien van 4 september tot en met 4 oktober 2020 in de grote gotische Stevenskerk in Nijmegen. Op zaterdag 5 en zondag 6 september is de tentoonstelling het grootst en vinden diverse extra activiteiten plaats.De toegang is gratis.