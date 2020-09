Fotograaf Refkele Steemers exposeert onder de A9

Refkele Steemers is fotograaf en beeldredacteur, met een fascinatie voor vervlogen tijden en geschiedenis.



Dit is een belangrijk onderdeel van haar portretten, die geïnspireerd zijn door haar herinneringen uit haar jeugd. Melancholie, verdriet, vreugde, gemis en nostalgie zijn veel terugkerende emoties in haar werk.



Met de serie Reflect brengt Refkele Steemers de herinneringen aan een geliefd en gemist persoon in beeld, en hoe het effect heeft op het heden.



“Dit project gaat over de belangrijkste periode in mijn leven, mijn jeugd. In dit werk spelen verbinding, herinneringen, elegantie, generatie, verbeelding en een andere tijdsgeest een grote rol. Door het vroeg overlijden van mijn moeder heeft haar leven en haar dood mij altijd een soort van houvast gegeven en geboeid.”