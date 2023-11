Sony introduceert de Sony A9 III

Met de Sony A9 III introduceert de camera fabrikant ook de zogenaamde global shutter. Dit betekent dat de hele sensor tegelijkertijd uitgelezen wordt in plaats van lijn voor lijn. Daarmee is onder andere het gevreesde rolling shutter effect verleden tijd.



Een ander voordeel van de global shutter is de mogelijkheid tot flitsen met elke willekeurige sluitertijd. Je bent niet langer beperkt tot de flits synchronisatietijd, of hi-speed flitsinstellingen.



Het is ook makkelijker geworden om hele snelle continu opnamen te gaan maken. De A9 III gaat tot 120 beelden per seconde met een maximale sluitertijd van maar liefst 1/80.000 seconde. Met de sensor heb je ook geen last meer van flikkerend licht van bijvoorbeeld LED's of TL's