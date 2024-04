Review: Sony A9 mark III

Ondanks de panning zijn de verticale lijnen in de achtergrond verticaal. Er is geen enkel rolling shutter effect, alles dankzij de global shutter.

Een ander voordeel is de mogelijkheid tot het flitsen met elke gewenste sluitertijd. In theorie kan dat zelfs tot de 1/80.000 seconde waartoe de A9 mark III in staat is. In de praktijk zijn er vrijwel geen flitsers die deze snelle tijden kunnen halen.In de praktijk zal een sluitertijd van 1/1.000 seconde het maximum voor flitsfotografie zijn, zonder uit te wijken naar high-speed-sync. De flitsduur is simpelweg te lang om een goede belichting te krijgen bij snellere sluitertijden. Lees er meer over in mijn artikel over dit onderwerp