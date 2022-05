Photography meet Science and the City

Wist je dat in 2022 Leiden de European City of Science is? Er zijn verschillende evenementen waaronder een uniek symposium over wetenschap en fotografie op 11 juni 2022. Het wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden, de Fotobond, en de Leidse Amateur Fotografen Vereniging.



Het symposium Photography meets Science and the City is een dag vol interessante voordrachten van een keur aan fotografen. Sprekers zijn onder andere Mattie Boom, de conservator fotografie van het Rijksmuseum, Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk, en Tom Meerman, die ook voor Photofacts Academy meerdere interessante cursussen over fotografie heeft gegeven.