Nikon introduceert de Z50II DX-formaat mirrorless camera

Nikon vertelt dat de camera perfect geschikt is voor iedere fotograaf, zodat je afscheid kan nemen van je smartphone. De camera kan gebruikt worden voor foto, video en vlogs. Je kan beelden rechtstreeks naar je laptop of smartphone streamen.



Enkel belangrijke kenmerken zijn een picture control knop, goede ISO-prestaties, een heldere EVF met hoge resolutie en intelligente autofocus and tracking. Er is ook een Product Preview Mode voor een soepele overgang tussen voorgrond en achtergrond.



De camera weegt slechts 495 gram en heeft een goede comfortabele grip. De camera is vanaf eind november 2024 beschikbaar voor een adviesprijs van 999 euro.





