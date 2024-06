De keuze tussen continu licht of flitslicht voor portretten

Wanneer bestaand licht niet voldoet, dan moet je zelf licht toevoegen. Dat kan via een flitser, of via continu licht. Het kan lastig zijn om een keuze te maken want elk heeft voor- en nadelen. Ik zet ze voor je op een rijtje.



Je eigen licht gebruiken heeft heel veel voordelen. Het kan donkere delen oplichten en daarmee de kwaliteit van het licht aanzienlijk verbeteren. Het voorkomt lelijke schaduwen, licht uit een ongewenste richting, of hoge ISO-waarden.



Je kan bestaand licht en je eigen lichtbron naadloos samen te laten werken. Niets aan de foto laat zien dat er geflitst is. Of dat er een continu lichtbron is gebruikt, want dat kan ook. Vroeger was dat een lamp, nu is dat in vrijwel alle gevallen een Led-paneel of een COB led-lamp.