Filtsfotografie tip: Stel je camera handmatig in

Angela - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 43mm

Zeker als je binnen fotografeert is het meestal een kwestie van één keer instellen. Vervolgens kun je lekker fotograferen zonder constant over de instellingen aan het nadenken bent. Totdat je zelf iets anders wilt uiteraard. Door je instellingen handmatig te kiezen zorg je voor consistente belichting van je foto's.Scherpstellen zou ik wel lekker op de automatische stand doen. Dit onderdeel laat ik meestal juist wel over aan mijn camera en heeft ook geen effect op de belichting in je foto.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.