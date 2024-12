Een camera voor elke gelegenheid

De meeste fotografen hebben één camera, hooguit twee. Ik denk dat er een kleine groep is die er drie heeft. Heb je er meer, dan is dat uit noodzaak of omdat je niet goed weet wat je anders met je geld moet doen. Welke camera's zou jij kiezen in dat laatste geval?



Een, twee of drie camera's komt wel voor. Meestal is er eentje als reserve, en eentje voor de minder veeleisende situaties zoals vakanties of dagtripjes. Los van die laatste, gebruik je een camera voor alle vormen van fotografie die je beoefend.



Dat betekent dat een camera vaak veelzijdig moet zijn. Zeker wanneer je meerdere disciplines aan fotografie beoefend. Ik ben daar een van. Landschapsfotografie, trouwfotografie, nachtfotografie en portretfotografie. Deze dus, maar niet beperkt tot deze.



Mijn camera is de Canon EOS R5. Dit is een heel veelzijdige camera die in al deze disciplines goed of redelijk goed presteert. Toch zou ik voor een andere camera kiezen indien ik slechts één discipline zou fotograferen.



Het is leuk om te bedenken welke camera's ik zou gebruiken voor welke discipline. Ten minste, indien ik niet naar het geld zou hoeven kijken. Wat zou ik dan kiezen? Laten we eens kijken naar mijn keuzes.