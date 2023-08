Flitsfotografie tip: Aandacht naar je onderwerp door je achtergrond

Maud - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 78mm

Richt een flitser met een eenvoudige reflector (of met een snoot) op de plek direct achter het hoofd van je model. Wil je een ronde cirkel dan is de beste plaats voor het licht ook direct achter het model. Het licht kan zo recht op de achtergrond vallen.Door te variëren met de afstand tussen je flitser en de achtergrond kun je de lichtcirkel groter of kleiner maken. Een scherpere overgang tussen de het lichte en donkere deel kun je maken door een grid op je lichtvormer te plaatsen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.