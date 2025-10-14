Flitsfotografie tip: Denk na over je lichtgevoeligheid

5 Dagen Deal: 125+ fotografiecursussen + 2 boeken - Nu 130 euro voordeel! Word nu lid!
dinsdag 14 oktober 2025, 16:32

Een belangrijk element bij flitsfotografie is de lichtgevoeligheid (ISO) van de sensor die je instelt. De lichtgevoeligheid heeft invloed op zowel je flitser als op het omgevingslicht. Je kunt je gehele beeld dus donkerder of lichter maken door je lichtgevoeligheid aan te passen.

Jens iso

Jens - f/5, 1/160s, 500 ISO @ 180mm

Bij veel omgevingslicht kun je kiezen voor een zo laag mogelijke lichtgevoeligheid zodat je het omgevingslicht relatief eenvoudig donkerder kunt maken in je foto. Je flitser moet dan wel harder werken om je onderwerp te belichten (en zal dus meer batterijen verbruiken).

Is er weinig omgevingslicht dan kun je juist een hogere ISO gebruiken om de omgeving toch nog mee te kunnen laten doen in je foto.

Bijkomend voordeel van een hogere lichtgevoeligheid is dat je flitser minder krachtig hoeft te flitsen. Bij moderne camera's kun je gerust tot 1.600 of 3.200 ISO gaan zonder dat er ruis in je beeld optreedt.


Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

Elja Trum

Elja Trum

