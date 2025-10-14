Flitsfotografie tip: Denk na over je lichtgevoeligheid

Meer: Flitsfotografie
Flitsfotografie tip: Denk na over je lichtgevoeligheiddinsdag 14 oktober 2025, 16:32 door Elja Trum | 59x gelezen | 0 reacties
Een belangrijk element bij flitsfotografie is de lichtgevoeligheid (ISO) van de sensor die je instelt. De lichtgevoeligheid heeft invloed op zowel je flitser als op het omgevingslicht. Je kunt je gehele beeld dus donkerder of lichter maken door je lichtgevoeligheid aan te passen.
Bij veel omgevingslicht kun je kiezen voor een zo laag mogelijke lichtgevoeligheid zodat je het omgevingslicht relatief eenvoudig donkerder kunt maken in je foto. Je flitser moet dan wel harder werken om je onderwerp te belichten (en zal dus meer batterijen verbruiken).
Is er weinig omgevingslicht dan kun je juist een hogere ISO gebruiken om de omgeving toch nog mee te kunnen laten doen in je foto.
Bijkomend voordeel van een hogere lichtgevoeligheid is dat je flitser minder krachtig hoeft te flitsen. Bij moderne camera's kun je gerust tot 1.600 of 3.200 ISO gaan zonder dat er ruis in je beeld optreedt.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
