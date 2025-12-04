Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Flitsfotografie

Elja Trum

Flitsfotografie tip: Gebruik de zoomstand van je flitser

donderdag 4 december 2025, 14:14 door | 50x gelezen | 0 reacties

Veel flitsers hebben de mogelijkheid om 'in te zoomen'. Wanneer je de flitser in zijn automatische stand op je camera hebt staan en recht vooruit laat wijzen zoomt de flitskop mee in en uit op het moment dat je dit ook met je objectief doet.

Je flitser inzoomen

20mm (links) versus 200mm (rechts)

Veel flitsers kunnen bijvoorbeeld zoomen van 24 tot 200mm. Dit zoomen heeft als voordeel dat de flitsbundel meer gericht wordt. Daardoor worden geen delen belicht die toch buiten beeld zijn en kost je flitslicht minder stroom.

Wanneer je handmatig werkt (of de flitskop opzij of naar boven draait) valt de flitser automatisch terug naar de wijdste stand. De flitser weet immers niet meer wat de gewenste wijdte is van het licht.

Je kunt deze zoomstand echter ook handmatig instellen op je flitser. Zo kun je de lichtstraal dus meer bundelen om meer een spot te creëren. Handig wanneer je bijvoorbeeld een flitser als haarlichtje gebruikt.


Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.

» Bestel De Flitsbijbel
Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 12 december 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Masterclass Naaktfotografie

Masterclass Naaktfotografie

woensdag 14 januari 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Flitsfotografie
home
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.789 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord