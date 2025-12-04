Meer: Flitsfotografie
Flitsfotografie tip: Gebruik de zoomstand van je flitser
Veel flitsers hebben de mogelijkheid om 'in te zoomen'. Wanneer je de flitser in zijn automatische stand op je camera hebt staan en recht vooruit laat wijzen zoomt de flitskop mee in en uit op het moment dat je dit ook met je objectief doet.
Veel flitsers kunnen bijvoorbeeld zoomen van 24 tot 200mm. Dit zoomen heeft als voordeel dat de flitsbundel meer gericht wordt. Daardoor worden geen delen belicht die toch buiten beeld zijn en kost je flitslicht minder stroom.
Wanneer je handmatig werkt (of de flitskop opzij of naar boven draait) valt de flitser automatisch terug naar de wijdste stand. De flitser weet immers niet meer wat de gewenste wijdte is van het licht.
Je kunt deze zoomstand echter ook handmatig instellen op je flitser. Zo kun je de lichtstraal dus meer bundelen om meer een spot te creëren. Handig wanneer je bijvoorbeeld een flitser als haarlichtje gebruikt.
Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie.
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
