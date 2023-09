Flitsfotografie tip: Geef je achtergrond een kleurtje

Yana-Meau - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 125mm

Een setjes kleurfilters bestellen is een flink stuk goedkoper dan een complete collectie achtergrondrollen. Bovendien kun je een kleurfilter razendsnel verwisselen.Voor een egale uitlichting heb je al snel twee flitsers met hetzelfde kleurfilter erop nodig, maar ook een gekleurde spot achter je onderwerp kan een mooi resultaat geven.Natuurlijk werkt dit heel goed op een witte achtergrondrol, maar probeer het zeker ook eens op een zwarte of grijze rol. Daarvan krijg je mooie donkere verzadigde kleuren. Je zal dan wel de flitser wat harder moeten zetten.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.